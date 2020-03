Türkiyə Silahlı Qüvvələri Suriya ilə sərhədə hərbi texnikanı göndərir.

Trend-in Türkiyə KİV-lərinə istinadən verdiyi məlumata görə, haubitslər və tankları daşıyan yük maşınlarından ibarət hərbi konvoy Hatay vilayətinin Kırıkxan rayonu ərazisindən keçərək Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin sərhəd hissələrinə doğru irəliləməyə davam edib.

Konvoya aid nəqliyyət vasitələri rayon jandarma komandalığı tərəfindən müşayiət edilirdi.

Milli.Az

