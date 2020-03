Bu ölkədə güclü zəlzələ baş verib

Filippinin şərqində 5,7 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Filippin Vulkanologiya və Seysmologiya İnstitutu bildirib.

Məlumata əsasən, zəlzələ yerli vaxtla saat 5:19-da qeydə alınıb. Zəlzələnin episentri Leyte vilayətinin Kapukan bələdiyyəsindən 8 kilometr şimal-qərbdə yerləşib. Yeraltı təkanların ocağı 13 kilometr dərinlikdə olub.

ABŞ Geoloji Xidmətinin məlumatına görə, zəlzələnin maqnitudası 5,5 təşkil edib.

Mümkün tələfat və dağıntılar barədə məlumat verilməyib.

Milli.Az

