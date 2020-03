2020-ci ilin yanvar ayında Türkiyə Azərbaycana kimyəvi məhsul ixracını artırıb.

Milli.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-ə Türkiyə Ticarət Nazirliyindən bildiriblər.

Qeyd edilib ki, 2020-ci ilin yanvar ayında Türkiyə Azərbaycana 22.307 milyon dollarlıq kimyəvi məhsul ixrac edib ki, bu da 2019-cu ilin eyni ayına nisbətən 12.06 faiz çoxdur.

2020-ci ilin yanvar ayında Türkiyədən kimyəvi məhsulların dünya bazarına ixracı 2019-cu ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 10,6 faiz artaraq 1,700 milyard dollar təşkil edib.

2020-ci ilin yanvar ayında kimyəvi məhsulların ixracı 2020-ci ilin yanvar ayında Türkiyənin ümumi ixracının 11,5 faizini təşkil edib.

2019-cu ildə Türkiyədən Azərbaycana kimyəvi məhsulların ixracı 2018-ci illə müqayisədə 5,02 faiz artaraq 322,295 milyon dollar təşkil edib.

12 ayın nəticələrinə görə (yanvar 2019-cu il - yanvar 2020-ci il) Türkiyədən kimyəvi məhsulların ixracı 20,748 milyard dollar və ya göstərilən dövrdə ümumi ixracın 11,4 faizini təşkil edib.

