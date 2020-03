Cənubi Koreyada koronavirusa yoluxmuş daha 4 nəfər ölüb.

“Report” “Korea Herald”a istinadən xəbər verir ki, ölkədə epidemiyadan ölənlərin sayı 26-ya çatıb.

Qeyd edək ki, rəsmi məlumata görə, Cənubi Koreyada koronavirus daşıyıcılarının sayı 4 212 nəfərdir.

Xatırladaq ki, dünyada koronavirus infeksiyasına indiyədək yoluxanların sayı 89 077 nəfərdir. Bunların 45 146 nəfəri sağalıb, 3 053 nəfər isə ölüb.



