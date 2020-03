Futbol üzrə İtaliya A Seriyanın daha bir oyunu koronavirusa görə təxirə salınıb.

"Report" yarışın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, bu gün keçirilməsi planlaşdırılan "Sampdoriya" - "Verona" matçı baş tutmayacaq. Görüş mayın 13-nə təyin olunub.

Daha öncə təşkilatçılar fevralın 29-da və martın 1-dəki turun beş oyununu təxirə salıb.

Qeyd edək ki, İtaliyada koronavirusa yoluxanların sayı 1 000 nəfəri ötüb.



