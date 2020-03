"Medyapım" imzalı "Yasak Elma" serialına sürpriz aktyor daxil olub.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, Neslihan Yeşilyurtun rejissoru olduğu ekran işində bundan sonra aktyor Gökhan Alkan da görmək mümkün olacaq.

O, serialda "Yıldız Argun" obrazında olan aktrisa Eda Ecenin tərəf müqabili olacaq.

