Qazaxıstan Azərbaycana aviareyslərin sayını azaldacaq

Qazaxıstan martın 5-dən etibarən koronavirus infeksiyası hallarının qeydə alındığı ölkələrə, o cümlədən Azərbaycana aviareyslərin sayını azaldacaq.

“Report” “Tengrinews.kz” portalına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstanın Sənaye və İnfrastruktur İnkişafı nazirinin müavini Berik Kamaliyev hökumətin iclasında bildirib.

“Nur-Sultan-Bakı reysi martın 5-dən etibarən dayandırılacaq. Almatı-Bakı reysini beşdən birə endirəcəyik. Aktau-Bakı reysi yeddidən birə düşəcək. Nur-Sultan-Tokio aviareysi isə ikidən birə endiriləcək”, - B.Kamaliyev deyib.

Onun sözlərinə görə, yuxarıdakı reyslərə martın 1-dən biletləri olan sərnişinlər biletləri aldıqları yerlərə qaytara və ödədikləri pulu tam həcmdə geri ala bilərlər.



