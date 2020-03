Filippinin paytaxtı Manilada ticarət mərkəzinə daxil olan naməlum şəxs bir nəfərə atəş açaraq yaralayıb, 30 nəfəri isə əsir götürüb.

“Report” “Reuters”ə istinadən xəbər verir ki, hadisə şəhərin məşhur “Greenhills” ticarət mərkəzində baş verib.

Son məlumata görə, polislər ticarət mərkəzinin binasına daxil olublar.



