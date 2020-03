Martın 5-dən Nur-Sultan-Bakı aviareysləri dayandırılır.

Milli.Az oxu.az-a istinadən verir ki, Almatı-Bakı reyslərinin sayı beşdən birə, Aktau-Bakı reyslərinin sayı isə yeddidən birə endiriləcək.

Bunu Qazaxıstanın Sənaye və infrastrukturun inkişafı üzrə nazir müavini Berik Kamaliyev açıqlayıb.

"Bu uçuşların dayandırılması ilə əlaqədar martın 1-dən sərnişinlər cəriməsiz aldıqları biletləri qaytara bilərlər", - o bildirib.

Qeyd edilib ki, bu günlərdə Azərbaycanda koronavirus epidemiyasına üç yoluxma faktı qeydə alınıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.