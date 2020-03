Azərbaycan ABŞ-da keçirilən yəhudi film festivalında təmsil olunub

ABŞ-ın Nyu-York şəhərində 23-cü Nyu-York Sephard Yəhudi Film Festivalı keçirilib.

"Report"un məlumatına görə, Azərbaycan sözügedən tədbirdə bu il ilk dəfə, rejissor Rüfət Əsədovun “Kənddə sonuncu yəhudi” filmi ilə təmsil olunub.

Film ABŞ və Avropa ölkələrində dəfələrlə nümayiş olunmasına baxmayaraq, bu festivalda da maraqla qarşılanıb. Festival çərçivəsində keçirilən mətbuat konfransında çıxış edən rejissor Rüfət Əsədov bildirib ki, Azərbaycanda bir çox etnik və milli azlıqlar kimi, yəhudilərin də bütün milli və insani hüquqları dövlət səviyyəsində qorunur. Filmdə ölkəmizdə yəhudi xalqının milli dəyərlərinə hörmətin təzahüridir.









You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.