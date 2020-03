Koronavirusa qarşı vaksinin istifadəsi bu tarixdə mümkün olacaq – Professor AÇIQLADI

Virusa qarşı peyvənd 90 gün ərzində istifadəyə hazır ola bilər.

Publika.az xəbər verir ki, bunu türkiyəli professor Osman Müftüoğlu deyib.

Professor "Koronavirus peyvəndi yaxında əlimizdə ola bilər" başlıqlı yazısında “İsrailli alimlər koronavirus peyvəndini hazırlamağın bir addımlığındadır. Hər şey yolunda gedərsə, bir neçə həftə içində peyvənd istifadəyə hazır hala gələ biləcək", deyə bildirib.

Qeyd edək ki, İsrailin “MIGAL” Araşdırma Mərkəzi daha əvvəl toyuqlardakı infeksion viral bronxitə qarşı istifadə edilən peyvəndin mövcud koronavirusa qarşı da istifadə edilə biləcəyini açıqlamışdı.

Tağı Həsənov

