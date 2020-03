Azərbaycanın İqtisadiyyat nazirinin müavini Şirzad Abdullayev ictimai nəqliyyatdan istifadə edir.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, o, həftənin iki günü metrodan istifadəyə üstünlük verir.

Xatırladaq ki, o, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 31 may tarixli sərəncamı ilə bu vəzifəyə təyinat alıb.

