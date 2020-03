Türklərin zəfəri xalqı küçələrə çıxardı: 9 ildə ilk dəfə... - VİDEO

Suriyanın İdlib şəhəri və ətraf ərazilərini Bəşər Əsəd rejimi və terrorçulardan təmizləmək üçün təşkil edilən “Bahar qalxanı” hərbi əməliyyatlarına yerli xalq böyük dəstək nümayiş etdirib.

Publika.az xəbər verir ki, Türkiyə və Suriyanın bayraqları ilə küçələrə axışan kütlə rejimə qarşı şüarlar səsləndirib.

Dinc əhali Əsəd rejimi cəbhəsində savaşan Rusiya və İranı protest edərək türkcə və ərəbcə “9 ildə ilk dəfə səmadakı bir təyyarədən qorxmadıq”, “türklərin müdaxiləsini məmnuniyyətlə qarşılayırıq”, “Çanaqqalada məzarlarımız qonşu idi, İdlibdə qanlarımız qarışdı” yazıları ilə pankartlar açıb.

Suriya xalqı dəstək üçün Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana təşəkkür edib.

Zümrüd

