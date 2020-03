Koronavirusda son durum: Hansı ölkədə neçə nəfər ölüb? - ARAŞDIRMA

Bu günə olan məlumatlara görə, bütün dünyada "Covid-19" virusuna yoluxanların sayı 80 mini keçib, təxmini 3 min nəfər isə bu səbəbdən həyatını itirib. Çindən gələn son bilgilərə görə, ölkədə ölənlərin sayı 2 min 914 olub. Son 24 saatda Çində 42 nəfər virus səbəbindən ölüb ki, bunların da hamısı virusun yarandığı Hubey əyalətində meydana gəlib.

Metbuat.az bildirir ki, son 24 saatda qeydə alınan 202 yoluxma halından 196-sı yenə Hubey əyalətindədir. Bu günə qədər müalicə alaraq sağalan şəxslərin sayı isə 44 min 462-dir.



ABŞ-da bir yaşlılar evində 70 yaşlı şəxs koronavirus səbəbindən həyatını itirib. Bundan öncə, fevralın 29-da eyni bölgədə 50 yaşlarında bir virus daşıyıcısı ölmüşdü. Bu artıq ABŞ-da gerçəkləşən 2-ci ölüm hadisəsi oldu. Hal-hazırda Vaşinqtonda 12 yoluxma halının qeydə alındığı bildirilir. Həmçinin Nyu-York və Rod-Aylend bölgələrində virusa ilk yoluxma aşkarlanıb. Nyu-Yorkdakı xəstnin 30 yaşlarında bir qadın olduğu və virusa İranı ziyarət edərkən yoluxduğu, hal-hazırda evində karantinə alındığı bildirilib. Rod-Aylenddəki 40 yaşlarındakı kişi isə fevral ayında İtaliyaya səyahət edib.

Nyu-Yorkda insanlar su, konservləşdirilmiş qida və tualet kağızı kimi məhsulları almaq üçün marketlərə axın ediblər. Yoluxma halının qeydə alındığı Portland və Oreqan kimi bölgələrdə bəzi idman müsabiqələri və kilsələrdə toplu ibadətlər iptal edilib. Ümumilikdə ABŞ-da qeydə alınan yoluxma sayı 80-ə çatıb. Tramp höküməti koronavirus səbəbindən İran, İtaliya və Cənubi Koreyaya səyahət qadağaları gətirib. Mətbuat konfransında danışan Trampın köməkçisi Mayk Pence son 14 gündə İrana səyahət etmiş xarici vətəndaşların ABŞ-a girişinə qadağa qoyulduğunu açıqlayıb.

İtaliyada yeni növ koronavirusdan ölənlərin sayı 34 olub. Ölkədə 577 yoluxma halı qeydə alınıb, son 24 saatda isə 5 nəfər həyatını itirib. Həmçinin 140 nəfərin vəzziyyətinin kritik olduğu, 83 nəfərin isə sağaldığı bildirilib.

Son məlumatlara görə "Covid-19" virusuna yoluxanların sayı Almaniyada 129, Fransada 100, İspaniyada 74, İngiltərədə 36, İsveçdə 22, Avstriyada 14, Hollandiyada 10, Yunanıstanda 7-dir. Belçikada da ikinci yoluxma halı təsbit edilib.

Fransanın paytaxtı Parisdəki məşhur Lüvr muzeyi virus səbəbindən bağlanılıb. Həmçinin Avropa ölkəsi Çexiyada da ilk yoluxma halı qeydə alınıb.

İranda koronavirus səbəbindən daha 11 nəfər ölüb. Bununla da, ölənlərin sayı 54 olub. Yoluxma sayı isə minə qədərdir. İran Səhiyyə naziri Səid Nəməki sünnət, toy və bənzər mərasimlərin keçirilməməsi barədə xalqa çağırış edib. Ölkənin bəzi yerlərində virus səbəbindən cümə namazları qılınmayıb.

Cənubi Koreyada virusa yoluxanların sayı 3 min 736 olub. 20 nəfər isə virus səbəbindən həyatını itirib. Taylandda isə ilk dəfə koronavirus səbəbindən ölüm halı qeydə alnıb. Ölən şəxsin 35 yaşlı bir virus daşıyıcısı olduğu bildirilib.



Həmçinin Ermənistanda da virusa ilk yoluxma halı qeydə alındı. Nikol Paşinyan sosial media hesabından bununla bağlı məlumat yayıb. Fevralın 28-də İrandan ölkəyə qayıdan 29 yaşlı bir kişidə virus təsbit edilib.

Avstraliyada da ilk ölüm halı qeydə alınıb. Yaponiyanın paytaxtı Tokio yaxınlarında karantinə alınan "Diamond Princess" adlı sərnişin gəmisində virusa yaxalanaraq daha sonra Avtraliyada müalicə edilən 78 yaşlı kişi həyatını itirib.



Yaponiyada virus səbəbi ilə karantinə alınan "Diamond Princess" gəmisindən daha 2 sərnişin həyatını itirib. Bunlardan biri Yaponiya vətəndaşı olan qadın, digəri isə İngiltərə vətəndaşı olan kişidir. Bununla karantinə alınmış gəmidə ölənlərin sayı 6 olub. Ölkədə ümumi ölüm halı isə 11-ə yüksəlib. Ölkədə təsbit edilən yoluxma halı isə 939-dur. Bu yoluxma hallarından 705-i məhz karantindəki gəmidə qeydə alınıb.

Qətər Səhiyyə Nazirliyindən edilən yazılı açıqlamada bildirilib ki, fevralın 27-də İrandan gələn şəxslərin 2-də virus aşkar edilib. Bununla da, Qətərdə koronavirusa yoluxanların sayı 3-ə yüksəlib.

Mənbə: bbc.com

