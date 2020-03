Daxili İşlər Nazirliyində növbəti kadr dəyişikliyi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə müvafiq əmri Daxili İşlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazov imzalayıb.

Əmrə əsasən, Xızı RPŞ-nin İstintaq qrupunun baş müstəntiqi, polis kapitanı Vüqar Orucov vəzifəsindən azad olunaraq, Xaçmaz RPŞ-nin Təhqiqat Bölməsinin rəisi təyin edilib.

