ABŞ təmsilçiləri Türkiyəyə gəlir - İdlib üçün

İdlibdə vəziyyətin gərginləşməsindən sonra tərəflər arasında müzakirələr davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə mediasının son dəqiqə xəbəri olaraq verdiyi məlumata görə, ABŞ-ın BMT təmsilçisi Kelli Kraft və prezident Donald Trampın Suriya özəl təmsilçisi Ceyms Cefri bu gecə Ankaraya gələcəklər.

Qeyd edək ki, son günlər Suriyanın İdlib bölgəsində gedən çatışmalarda Türkiyə tərəfi 34 şəhid verib. Dünən isə Türkiə Müdafiə Nazirliyi İdlibdə "Bahar qalxanı" hərəkatının başlandığını açıqlayıb.

Mənbə: ntv.com.tr

