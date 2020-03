Bakı metrosunda texniki nasazlığa görə sərnişinlər qatardan düşürü

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə metropolitenin mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədov məlumat verib. Səhər saatlarında Dərnəgül-Həzi Aslanov istiqamətində hərəkət edən qatar Memar Əcəmi stansiyasında hərəkəti dayandırıb:

“Texniki səbəblərdən maşinist qatara baxış keçirmək üçün “Memar Əcəmi” stansiyasında sərnişinləri düşürüb. Qatar stansiya dalanına çəkilib, əvəzinə depodan qatar xəttə buraxılıb”.

