“Sovetski”dəki obyektlərlə bağlı yeni məlumat

“Sovetski” adlanan ərazidə əvvəlki mərhələdə sökülərək boşaldılmış ərazidə abadlıq işləri başa çatdırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Yasamal rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Elşad Həsənov Yasamal rayonunda 2019-cu ilin yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan hesabat iclasında deyib.

E. Həsənov bildirib ki, Nazirlər Kabinetinin 51 nömrəli 16 fevral 2018-ci il və 572 nömrəli 29 dekabr 2018-ci il tarixli Qərarları ilə Nabat Aşurbəyova, Süleyman Tağızadə, Abdulla Şaiq və Çingiz Mustafayev küçələri arasındakı ərazidə 1130, Nəriman Nərimanov prospekti, İsmayılbəy Qutqaşınlı, Bəşir Səfəroğlu və Mirzağa Əliyev küçələri arasındakı ərazidə 880, ümumilikdə 2010 yaşayış və qeyri-yaşayış obyektinin Bakı şəhərinin Baş Planına uyğun olaraq, dövlət əhəmiyyətli kommunikasiya xətlərinin çəkilməsi məqsədi ilə dövlət ehtiyacları üçün satın alınması müəyyən edilib: “Qeyd olunan qərarların icrası ilə əlaqədar yaşayış və qeyri-yaşayış obyektlərinin satın alınmasına 2018-ci ilin may ayından indiyədək 2002 ailənin yaşadığı 1964 obyektin dövlət ehtiyacları üçün satınalınması təmin edilib".

