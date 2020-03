Azərbaycan gimnastı Yelizaveta Yefremova Estoniyanın Tartu şəhərindəki "Miss Valentine" Qran-prisində iki medal qazanıb.

"Report"un məlumatına görə, 9 yaşlı idmançı iplə hərəkətlərdə qızıl, gürzlə hərəkətlərdə isə gümüş medala sahib olub.

Qeyd edək ki, Yelizaveta Efremova 4 yaşından gimnastika ilə məşğuldur. "Miss Valentine" Estoniyada ən böyük beynəlxalq gimnastika turniridir.



