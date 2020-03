Aktrisa Zerrin Tekindor yeni saç stili ilə diqqət çəkib.

Publika.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, 55 yaşlı kino ulduzu dünən rəfiqəsinin ad günü ziyafətində iştirak edib.

Gec saatlarında məkandan ayrılan ulduzun saç rəngini dəyişdirməsi nəzərdən qaçmayıb.

