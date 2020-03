2016-2019-cu illərdə Azərbaycanda sahibkarlara 17 milyon manat ixrac təşviqi ödənilib.

“Report” bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyinin Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fonduna (AZPROMO) istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, bunun 9 milyon manata yaxını ötən ilin payına düşüb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.