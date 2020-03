Dilarə Gülayı tanımadı - Bilmirəm kimdir

Müğənni Dilarə Kazımova "ATV maqazin onlarla" proqramına müsahibə verib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, sənətçi müsahibə zamanı həmkarı Gülay Zeynallının tanımadığını söyləyib:

"Bilmirəm kimdir. Bəlkə də, mahnısını tanıyıram, ya da üzdən. Adını eşitmişəm, amma mahnılarını bilmirəm. Kamil Zeynallını isə tanıyıram. Müğənniləri tanımaq sizin hansı mahnıya, hansı ifaçılara qulaq asmağınızla bağlıdır".

Qeyd edək ki, ötən verilişlərin birində G.Zeynallı da Dilarənin heç bir mahnısını bilmədiyini söyləmişdi.

Milli.Az

