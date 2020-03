İranda koronavirusun nəzarətdən çıxdığını və Çinin Uhan şəhərindəki səviyyədə artıq küçələrdə can aldığını əks etdirən qorxuducu görüntülər yayılıb.

Axar.az xəbər verir ki, ən ciddi narahatlıq məktəbli uşaqların görüntüləridir. Çünki koronavirusun məktəb şagirdlərinə, yəni immuniteti güclü olan yeniyetmələrə ciddi təsir etmədiyi bildirilsə də, burda əksi görünür.

