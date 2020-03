Müğənni Safuranın bacısı Fidan ərə gedir.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, bloqer kimi tanınan Fidanın bu gün toyudur. Məclis şəhər restoranlardan birində keçirilir.

Safura bacısının gəlinlikdə olan görüntüsünü sosial şəbəkədə yayımlayıb.

Milli.Az

