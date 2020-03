"Azərbaycan Hava Yolları" QSC-nin (AZAL) bu gün saat 10:12-də Bakıdan Dubaya yola düşən J2-011 nömrəli reysində hava gəmisinin kapitanı geri qayıtmaq qərarı verib və Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportuna eniş üçün icazə istəyib.

AZAL-dan Milli.Az-a verilən məlumata görə, planlaşdırılmamış eniş texniki səbəblər üzündən baş verib.

Təyyarə saat 10:44-də Bakının aeroportunda uğurlu eniş edib.

Milli.Az

