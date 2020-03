Filippinin San Xuan şəhərindəki “V-Mall” alış-veriş mərkəzində 30 nəfər sabiq polis tərəfindən girov götürülüb.

Publika.az xəbər verir ki, yerli mətbuatda gedən xəbərlərə görə, AVM-də silah səsləri eşidilib və bina polis tərəfindən mühasirəyə alınıb. İçəridə qalan müştərilər təxliyə olunub.

Girovlardan biri yaralıdır. Təcili tibbi yardım briqadaları binanın həyətində gözləməkdədir.

Zümrüd

