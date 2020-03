Bakıda külək enerji təchizatında fasilələrə səbəb olub

Ötən gündən əsən güclü külək bir sıra ərazilərə elektrik enerjisinin verilişində qısamüddətli fasilələr yaradıb.

“Azərişıq” ASC-nin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev Metbuat.az-a verdiyi məlumata görə, artıq ölkənin hər yerində enerji təchizatı tam bərpa olunub.

Onun sözlərinə görə, külək Bakının Suraxanı rayonunun Hövsan qəsəbəsinə, Abşeron rayonunun Saray qəsəbəsinə, eləcə də bır sıra dağlıq və dağətəyi yerlərə elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaratmışdı. Əməkdaşlarımız qabaqlayıcı tədbirlər görür və qəzalar operativ şəkildə aradan qaldırılır.

