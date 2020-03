Bakının Sabunçu rayonunda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Zabrat qəsəbəsində qeydə alınıb.

"Niva" markalı avtomobilin sürücüsü işıqforun qırmızı işığında hərəkətinə davam etdiyindən onun avtomobili yol qovşağında hərəkətdə olan üç "Mercedes" markalı avtomobilə çırpılıb. Qəza nəticəsində "Niva"nın sürücüsü, digər avtomobillərdə olan iki sərnişin xəsarət alaraq 3 saylı Şəhər Klinik Xəstəxanasına yerləşdirilib.

Milli.Az

