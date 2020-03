Bu il Qazaxıstanın Nur Sultan şəhərində Azərbaycan Ticarət Evinin rəsmi açılışı olacaq”.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondunun (AZPROMO) prezidenti vəzifəsini icra edən Yusif Abdullayev məlumat verib.

“Həmin ticarət evi fəaliyyət göstərir, lakin rəsmi açılışı olmayıb. Bundan başqa, Rusiyada və Körfəz ölkərində yeni ticarət evlərinin açılması ilə bağlı təkliflər var, onlara baxılır”, - deyə o, qeyd edib.



