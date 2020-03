Nazirlik məktəbdə butulka ilə "dezinfeksiya" aparılmasına münasibət bildirdi - FOTOLAR

Sosial şəbəkələrdə Göyçay rayonu 76 nömrəli orta məktəbdə dezinfeksiya aparılması ilə bağlı fotolar yayılıb. Fotodakı şəxsin plastik butulka ilə dezinfeksiya işi həyata keçirdiyi iddia edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, mövzu ilə bağlı “MediaPost”a danışan Təhsil Nazirliyinin mətbuat katibi Cəsarət Valehov məsələnin araşdırıldığını söyləyib:



“Yəni dezinfeksiya işləri hansı keyfiyyətə aparılır, doğrudan həmin şəxs dezinfeksiya aparırmı, fotodakı şəxs kimdir, dezinfeksiya aparılırsa, zəruri vasitələrdən istifadə olunurmu və s. araşdırılır”.

C.Valehov ötən həftədən Təhsil Nazirliyi tərəfindən dezinfeksiya aparılması barədə tapşırıq verildiyini, artıq bir sıra məktəblərdə bu işlərinin həyata keçirildiyini söyləyib.

