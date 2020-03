İranın daha bir dövlət məmuru koronavirus səbəbindən dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İranın rəsmi agentliyi İRNA məlumat yayıb. Məlumata görə, Tehranda müalicə alan Məhəmməd Mirməhəmmədi həyatını itirib.

Qeyd edək ki, deputat Məhəmməd Əli Ramazani də virus səbəbindən ölmüşdü.

