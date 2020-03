İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondu (AZPROMO) Çində yayılmış koronavirusla əlaqədar fevral-mart aylarında bu ölkədə keçirmək istədiyi tədbirləri təxirə salıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Fondun prezidenti vəzifəsini icra edən Yusif Abdullayev məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, rəhbərlik etdiyi qurum üçün Asiya bazarları, bununla belə prioritet olaraq qalır.

Milli.Az

