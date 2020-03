Azərbaycanda dərslərin dayandırılması fikirləri barədə açıqlama - RƏSMİ

"Koronavirus epidemiyası ilə bağlı mübarizə ilk gündən diqqət mərkəzindədir. Artıq yüzlərlə məktəbdə dezinfeksiya işləri aparılıb və proses növbəti günlərdə də davam edəcək".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr sektorunun müdiri Cəsarət Valehov deyib.

O bildirib ki, məktəblərdə fəaliyyət göstərən qərargaha toplanan müvafiq məlumat təhlil olunur və nəticələr barədə qərar qəbul edilir.

Nazirlik rəsmisi eyni zamanda məktəblərdə təhsilin dayandırılması ilə bağlı fikirlərə də münasibət bildirib: "Hələlik bu barədə heç bir qərar verilməyib. Mövcud vəziyyət müzakirə edilir və bu barədə hər hansı qərar qəbul edilərsə ilk növbədə mətbuat məlumatlandırılacaq".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.