Koronavirus onları da "vurdu" - 1 həftədə 444 milyard zərər

Dünya miqyasında təsirlərini artırmağa davam edən koronavirus milyarderlərə də təsirsiz ötüşmür.

Metbuat.az xəbər verir ki, koronavirus dünyanın ən varlı 500 insanının 1 həftə ərzində 444 milyard dollar ziyana uğramasına səbəb olub. Dünyanın ən var ilk 3 şəxsi olan "Amazon" şirkətinin sahibi Cef Bezos, "Microsoft"un qurucusu Bil Qeyts və "LVMH" SEO-su Bernard Arnault ümumilikdə 30 milyard ziyana urğayıblar.

"Tesla" şirkətinin sahibi Elon Mask isə siyahıda 25-ci yerdə qərarlaşıb. O, virus səbəbi ilə sərvətindən 9 milyard dollar itirib. "Facebook"un qurucusu Mark Zukenberq isə 6,5 milyard dollar ziyan görüb.

Mənbə: Daily Mail

