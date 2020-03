"Yuventus"un futbolçusu Kriştianu Ronaldu sabiq komandası "Real"ın La Liqanın 26-cı turunda "Barselona" ilə oyununu (2:0) canlı izləyib.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, portuqaliyalı hücumçu "Santyaqo Bernabeu"da keçirilən görüşə stadiondan baxıb.

Xatırladaq ki, 34 yaşlı futbolçu 2009-2018-ci illərdə Madrid klubunda çıxış edib.

Milli.Az

