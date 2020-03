Masallı rayonu ərazisindəki mağazalardan birinin həyətindən inşaat materialları oğurlanıb.

Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat Xidmətindən “Report”a verilən məlumata görə, Masallı Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları əməliyayt keçiriblər.

Əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində fevralın 29-da rayon ərazisindəki mağazalardan birinin həyətindən 4 000 manat dəyərində inşaat materialları oğurlamaqda şübhəli bilinən Masallı şəhər sakini E.İbadov saxlanılıb.



