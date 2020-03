İngiltərə Premyer Liqasında 28-ci turun görüşləri keçirilir.

Milli.Az xəbər verir ki, "Everton" evdə "Mançester Yunayted"lə qarşılaşıb. Matç 1:1 hesablı heç-heçə ilə yekunlaşıb.

Premyer Liqada turnir cədvəlinə 79 xalla "Liverpul" başçılıq edir. "Mançester Yunayted" 42 xalla 5-ci, "Everton" 37 xalla 11-cidir.

"Everton" - "Mançester Yunayted" - 1:1

Qollar: Dominik Kelvert-Lyüin, 3 - Brunu Fernandeş, 31

