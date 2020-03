Dünyanın ən güclü Hərbi Hava Qüvvələrinə sahib ölkələrin siyahısı hazırlanıb.

Publika.az “Global Firepower”in hazırladığı siyahını təqdim edir.

1- ABŞ (13 min 362 ədəd uçuş vasitəsi)

2- Rusiya (3 min 914)

3- Çin (3 min 35)

4- Hindistan (2 min 185)

5- Cənubi Koreya (1560)

6- Yaponiya (1508)

7- Pakistan (1281)

8- Fransa (1262)

9- Misir (1132)

10- Türkiyə (1056)

