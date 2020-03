Yağışlı və küləkli hava nə vaxtadək davam edəcək? - AÇIQLAMA

Azərbaycanda müşahidə olunan qeyri-sabit hava şəraiti martın 3-ü səhərədək davam edəcək.

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova Publika.az-a bildirib ki, martın 2-dən 3-nə keçən gecə şimal-qərb küləyi mülayimləşəcək.

Onun sözlərinə görə, martın 3-də ölkə ərazisində hava şəraiti mülayimləşəcək, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub küləyi əsəcək. Martın 4-5-də isə havanın temperaturu tədricən yüksələcək.

Məhərrəm Əliyev

