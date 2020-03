“Qarabağ”dan mövsümün rekordu

Ağdamın "Qarabağ" klubu mövsümün yeni rekorduna imza atıb.

Milli.Az PFL-ə istinadən xəbər verir ki, "köhlən atlar" ardıcıl 5-ci "quru oyun"unu keçirib. Sonuncu dəfə 14-cü turun "Keşlə" ilə matçında (2:2) qapısında qol görən Qurban Qurbanovun yetirmələri 2020-ci ildə "çərçivə"sini toxunulmaz saxlayıb.

"Səbail" (1:0), "Neftçi" (0:0), "Zirə" (6:0) və "Sumqayıt"ın (1:0) ardından 19-cu turdakı rəqib "Sabah" da (0:0) bu seriyanı qıra bilməyib. Bununla da, "Qarabağ" mövsümün rekordunu arxada qoyub. Həmin rekord da Ağdam klubuna məxsus idi. Çempionatın lideri ilk 4 turda qapısından qol buraxmamışdı.

Qapıçı Şahruddin Məhəmmədəliyevin "quru seriya"sı isə 493 dəqiqəyə çatıb. O, sonuncu dəfə dekabrın 6-da "Keşlə"yə qarşı keçirilən oyunun 47-ci dəqiqəsində Tural Bayramlının zərbəsi qarşısında aciz qalıb.

Milli.Az

