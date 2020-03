İranda ali dini liderin yanında Məsləhətçi Şuranın üzvü Məhəmməd Mirmohammadi bu gün vəfat edib.



Publika.az xəbər verir ki, bu barədə “Fars” agentliyi məlumat yayıb.



Yüksək vəzifəli şəxsin ölümünün dəqiq səbəbi bilinməsə də, agentlik xatırladır ki, M.Mirmohammadində koronavirus aşkarlanmışdı.



72 yaşlı məmurun koronavirusdan öldüyü deyilir.



Asif

