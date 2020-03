Türkiyə ordusu zəfər çalır: strateji ərazilər ələ keçirildi

Türkiyə ordusu və İdlibdəki Suriya müxalifəti 3 kəndi əsəd rejimindən azad edib.



Publika.az xəbər verir ki, “Bahar qalxanı” əməliyyatı çərçivəsində həyata keçirilən hücumda Türkiyə ordusu Hazarin, Kefermus və Darul Kebirə kəndləri azad edib, Cebel Zaviyə bölgəsində nəzarəti ələ alıb.



Cebel Zaviyə bölgəsi Hələb və Lazkiyəni bağlayan M4 quru yoluna açılan qapı olaraq, strateji əhəmiyyət daşıyır.



Son məlumata görə, İdlibdə Türkiyə ordusu və Suriya müxalifəti ilə Əsəd rejiminin silahlı qarşıdurma davam edir.



Asif





