İran Səhiyyə Nazirliyi ölkədə koronavirusdan ölənlərin sayını açıqlayıb.

Metbuat.az İran mediasına istinadən xəbər verir ki, İran Səhiyyə nazirinin müavini Əlirza Rəisi ölkədə daha 12 nəfərin bu infeksiyanın qurbanı olduğunu bildirib.

Beləliklə, İranda koronavirusdan ölənlərin sayı 66 nəfərə çatıb. (report.az)

