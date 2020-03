Legionerin xanımı türk şəhidlər üçün ağladı - FOTOLAR

Dünən Türkiyə Super Liqasının "Qalatasaray" - "Gənclərbirliyi" matçında Suriyanın İdlib vilayətində şəhid olan 36 türk əsgəri anılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, anım tədbiri zamanı "Türk Telekom Arena"da duyğulu anlar yaşanıb.

Arenada bütün oturacaqlara Türkiyə bayraqları qoyulub. Stadionun tablosunda şəhidlərin şəkilləri göstərilib və adları oxunub. Azarkeşlər şəhidlərin adları oxunanda "Burda" qışqırıb.

Oyunu izləyənlər arasında "Qalatasaray"ın futbolçusu Martin Linnesin həyat yoldaşı Elizabet Hayqen də olub. Norveçli futbolçunun xanımı şəhidlərin adı oxunarkən göz yaşlarını saxlaya bilməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.