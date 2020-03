Azərbaycanda dəhşətli qəza: Ölənlər və yaralananlar var - FOTOLAR

İsmayıllı rayonunda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə bu gün saat 13:00 radələrində İsmayıllı-Muğanlı yolunun Diyallı kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. "Ford Tranzit" markalı, 23-BC-086 dövlət nömrə nişanlı yük maşını "VAZ 2107" markalı, 10-FZ-877 dövlət nömrə nişanlı minik avtomobili ilə toqquşub. Nəticədə 2 nəfər ölüb, 3 nəfər ağır xəsarət alıb.

Hadisə nəticəsində İsmayıllı rayon sakinləri - Səlimov Nadir Ağasəf oğlu və Əzimov Rüstəm Ramiz oğlu dünyasını dəyişib.

İsmayılzadə Musa Əlişir oğlu, Səlimov Nahid Ağasəf oğlu və Şöhrət Dünyamalıyev müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib.(Apa)

