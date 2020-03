Dəhşətli görüntülər! Yunanıstan polisi miqrantlara atəş açdı - FOTO / VİDEO

Yunan polisi sərhədi keçməyə cəhd edən miqrantlara atəş açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Avropaya Türkiyə -Yunan sərhədindən keçməyə çalışan miqrantlara Yunan polisi tərəfindən atəş açılıb. Sosial şəbəkələrdə sürətlə yayılan görüntülərdə qan içində yatan miqranta dostlarının kömək etdiyi görünür.

Midilli Adası yaxınlığında miqrantları daşıyan qayığın aşması nəticəsində 47 nəfər xilas edilsə də bir azyaşlının həyatını qurtarmaq mümkün olmayıb.

"Reuters" xəbər agentliyi bu səhər Yunanıstanın Ege dənizi adalarına 1000 dən çox miqrantın gəldiyini xəbər verib.

Digər tərəfdən Yunan Sahil Təhlükəsizlik qüvvələri Meric çayı yaxınlığında hərbi təlimlərə başlanması xəbəri də gündəmdədir. Təlimlərdə manevr zamanı pnevmatik tüfəng və tapançalardan istifadə ediləcəyini bildirilib.

Mənbə: Superhaber.com

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.