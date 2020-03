Elgizin verlişinə çıxan 70 yaşlı kişi: "Cavan, mini yubka geyinən qadın istəyirəm" - VİDEO

ARB TV-də yayımlanan "Elgizlə İzlə" verilişinə zəng edən 70 yaşlı Mütəllim adlı kişi evlənmək istədiyini deyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mütəllimin efirdə gizli səs yazısı ortaya çıxıb. O, ailə quracağı xanımı belə təsvir edib:

"Cavan, hündürdaban ayaqqabı, qısa ətək geyinən və dodağına qırmızı pomada sürtən xanım istəyirəm. Yanında da bir uşağı olsun. Mənim 70 yaşım var indi qadına baxan deyiləm. Qadın mənə baxmalıdır".

Onun bu fikirlərindən sonra studiyada hər kəs onu tənqid edib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

