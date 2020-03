"Rusiya sivil insanları vurmaqla cinayət işləmişdir" - BMT

Bəşər Əsəd rejimi Rusiyadan dəstək alaraq başda İdlib olmaqla bir çox yerdə sivil xalqı bombalamağa davam edir. Məsələ ilə bağlı hesabat hazırlayan Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Suriya Araşdırma Komissiyası Rusiyanın cinayət işlədiyini qeyd edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hesabatda "Rusiya Hava Qüvvələri İdlibdə sivil insanların olduğu bölgələrdə hücumlar başladaraq cinayət işlədi" ifadəsinə yer verilib. Əsəd rejimi ilə bağlı isə hesabatda deyilib:

"Bəşər Əsəd rejimi Suriyada tibbi müəssisələri və sivil ünsürləri vuraraq dəfələrlə cinayət işləyib".

Mənbə: haberler.com

