Ötən gün Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Suriyada Əsəd qüvvələrinə qarşı endirdiyi aviazərbələr ərazidəki Rusiya hərbiçilərində də böyük vahimə yaradıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı sosial şəbəkələrdə yeni görüntülər yayılıb.

Görüntülərdən də aydın olur ki, rus hərbiçilər Türkiyə ordusunun atəş zərbələrindən qorxuya düşərək silah-sursatlarını da atıb qaçırlar.

Hətta, rus hərbiçiləri atəşdən qorunmaq üçün mülkü avtomobillərin qarşısını kəsərək, onlara minib aradan çıxmağa çalışırlar.

