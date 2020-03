Türkiyə Silahlı Qüvvələrinə aid silahlı pilotsuz uçan aparat (SİHA) rejim qüvvələrinin gizləndiyi binanı vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə İdlib bölgəsinin Serakib şəhərində baş verib.

Məlumata görə, nəticədə 15 iranlı muzdlu məhv edilib.

Binanın vurulması canlı yayıma düşüb.

Mənbə:İdlibinsesi

